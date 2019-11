Trovato morto in casa in via del Veltro: la Polizia indaga

Polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera in via del Veltro per un soccorso di persona all'interno di un appartamento, ma quest'ultima è stata ritrovata priva di vita. L'appartamento è attualmente sotto sequestro e sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica e il Pubblico Ministero, il che fa supporre la possibilità che non si tratti di una morte naturale. I Vigili del Fuoco hanno dovuto introdursi nell'appartamento mediante un'autoscala e la via è stata chiusa per alcune ore nella serata di ieri. Notizia in aggiornamento.