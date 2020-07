Trovato morto al Cpr di Gradisca, grave il compagno di stanza

Trovato morto stamattina nella sua camera al Cpr di Gradisca un 28 enne albanese, che stava scontando la quarantena. Come riporta Il Piccolo, il suo compagno di stanza si trova ora in ospedale e sarebbe in gravi condizioni, anche se la sua salute avrebbe subito un miglioramento nelle ultime ore. Non ci sarebbero segni di lotta tra i due, intorno al tragico fatto vige per ora un fitto riserbo e le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. Notizia in aggiornamento.

