Trovato ubriaco sul cofano di un'auto, poi mente sulla sua identità: denunciato

La Polizia lo ha trovato disteso sul cofano di un'auto completamente ubriaco, poi si è rifiutato di fornire le sue generalità e alla fine ha mentito sulla sua identità. È successo questa notte, protagonista un giovane intorno ai 20 anni: una Volante lo ha notato in via del Lazzaretto Vecchio adagiato sul cofano di una vettura in sosta. Verificato il suo stato di salute e appurato il suo stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato successivamente sanzionato per ubriachezza), è stato accompagnato in Questura dove si è rifiutato prima di fornire indicazioni sulla propria identità e poi ne ha fornite false. È stato denunciato.