Truffa da 47mila euro: molti triestini e isontini vittime di falsi promotori finanziari

Un'organizzazione di falsi promotori finanziari è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia-Gruppo di Portogruaro, dopo un'indagine durata alcuni mesi a seguito di molte segnalazioni di truffe anche da Trieste e dall'Isontino.

Sequestri per 47 milioni

Come riporta Rai Fvg, si stanno eseguendo sequestri preventivi fino a di 47 milioni di euro, oltre a 17 perquisizioni locali di abitazioni, uffici e altri luoghi di interesse investigativo. L'organizzazione operava in Veneto e Friuli Venezia Giulia, persone che si fingevano promotori finanziari hanno truffato diversi risparmiatori, con perdite anche elevate.

I provvedimenti

Nel corso della notte tra il 10 e l'11 settembre sono stati emessi diversi provvedimenti cautelari: l'uomo considerato la mente del sodalizio criminale è stato arrestato, mentre altri cinque componenti sono stati posti ai domiciliari. Per altre 11 persone è stato disposto l'obbligo di dimora.

Le cifre

I reati contestati sono quelli di associazione a delinquere, truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di gestione del risparmio, autoriciclaggio. Per aggirare i controlli delle Autorità di vigilanza finanziaria, il sodalizio si è avvalso di una serie di società estere con sede in Slovenia, Croazia, Gran Bretagna, grazie alle quali, tra l'altro, è stato aggirato il divieto consob alle attività di raccolta finanziaria. L'organizzazione ha raccolto abusivamente da circa 3.000 persone per lo più del nord-est 73 milioni e 300mila euro, rimborsati ai finanziatori per soli 28 milioni e 900mila.