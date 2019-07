Minacciano di chiamare la Polizia, coppia di anziani mette in fuga due truffatori

Nel pomeriggio del 4 luglio una coppia di anziani nel rione di Altura è stata avvicinata da un suv bianco con alla guida un uomo che avrebbe tentato di raggirarli con la consueta truffa dello specchietto. "La prontezza e la lucidità dei due - si legge nella nota della Polizia di Stato - ha evitato che si concretizzasse la truffa". All’interno dell'autovettura anche una donna e un bambino.

I due anziani però non si sono fatti intimorire e non hanno temporeggiato a fronte della richiesta di denaro per il finto danneggiamento di uno specchietto. Al contrario, hanno paventato la possibilità di un intervento della Polizia di Stato mettendo in fuga i presunti truffatori. Il mezzo si è quindi prontamente allontanato.

La Polizia informa

La Polizia di Stato invita "tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli o di intimorirli, come persone anziane, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine – come fatto in questo caso - attraverso il numero unico 112 e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi".