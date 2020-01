Attenti alla truffa: arrivano le false fatture dell'Ufficio Brevetti

Richieste di pagamento fraudolente a nome dell'Ufficio Brevetti del MISE, che in realtà rimandano a un IBAN polacco. È la nuova truffa segnalata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia ha ricevuto delle segnalazioni da parte di alcune imprese che avevano ricevuto queste richieste, trasmesse a mezzo posta, intestate con il logo, l’indirizzo e i contatti del Ministero e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm) del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché il nome e la firma falsificata di un dirigente Uibm e un Iban polacco (con inizio PL85) per il pagamento.

Richieste fraudolente

Si tratta di richieste che non provengono dall’Uibm e che pertanto sono fraudolente. La Camera di Commercio sensibilizza le aziende, in caso di ricezione di comunicazioni di questo tenore, di verificare attentamente il contenuto, di non pagare e di inviare copia alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticontra ffazione@mise.gov.it. L’Uibm ha già sporto denuncia all’Autorità giudiziaria a tutela propria e delle persone innocenti coinvolte. In allegato copia di una lettera/fattura ingannevole pervenuta a una impresa.

