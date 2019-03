Truffa per mezzo milione: denunciato falso agente di commercio

Si spaccia per un falso agente di commercio e riesce a farsi consegnare 470mila euro in contanti da un triestino, conosciuto durante una partita di poker al casinò di Nova Gorica. L'uomo, residente in provincia di Udine, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Gorizia per truffa aggravata nei confronti della vittima, residente nella provincia di Trieste.

Compravendita di auto a Hong Kong

Il presunto colpevole aveva dichiarato di occuparsi dell'import/export di vetture con l'Estremo Oriente, promettendo di investire il denaro della vittima (i risparmi di una vita) in negoziazioni con alcuni concessionari di Hong Kong. L'attività, ovviamente, non è stata mai intrapresa. I militari della finanza sono venuti a conoscenza del fatto dopo aver effettuato approfondite indagini sui conti correnti e nel domicilio dell'indagato, oltre ad aver ascoltato numerose testimonianze.