Si fingono tecnici dell'Acegas e entrano in casa di un anziano

Ieri pomeriggio una Volante si è recata in via del Ghirlandaio dopo che qualche ora prima due uomini, ben vestiti, dichiarando di lavorare per conto dell’Acegas, erano entrati in casa di un anziano ed erano riusciti a fotografare alcuni suoi documenti personali.

La raccomandazione della Questura

Si invitano tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomale, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine chiamando il numero 112 e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi.