Tuffo d'inizio anno: Mario Cigar e la figlia a Barcola come da tradizione

Non poteva mancare anche per il 2018 il tradizionale tuffo del primo dell'anno a Barcola.

Il protagonista è come sempre il settantasettenne Mario Cigar accompagnato dalla figlia, fortunatamente in una giornata non troppo fredda rispetto al periodo, anche se con la pioggia.

L'uomo in ottime condizioni fisiche grazie ai suoi tuffi giornalieri, con qualsiasi condizione meteo, confessa che grazie a questa consuetudine è scampato al raffreddore per più di 50 anni.