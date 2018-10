Tuiach contro Cucchi: "Spacciatore eroinomane"

"Sto leggendo post di ogni genere sullo spacciatore eroinomane Cucchi. Potete pensarla come volete e per qualcuno potrà sembrare un eroe ma se non moriva lui in carcere chissà quanti giovani sarebbero morti grazie alla sua eroina che avrebbe continuato a spacciare il giorno seguente". Lo ha dichiarato Tuiach oggi, 13 ottobre, in un post su Facebook. Proprio in questi giorni, infatti, è uscito il film "Sulla mia pelle" dedicato agli ultimi giorni di Stefano Cucchi.

Tuiach si scaglia contro l'erba "legale"

"L'eroina è in aumento tra i giovanissimi - ha aggiunto- ma gli spacciatori sono sempre amati dai democratici, come i nigeriani che hanno fatto a pezzi Pamela e le hanno espropriato gli organi per farne riti voodoo".