Tuiach contro i gay, Panteca: "Mi dissocio con tutta la maggioranza"

“Naturalmente io mi dissocio dalle affermazioni di Tuiach e parlo a nome di tutta la maggioranza in Consiglio" lo dichiara il presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca sul recente attacco del consigliere alla comunità LGBT. Raggiunto al telefono da Trieste Prima, il presidente ha precisato che "Tuiach deve capire che è un rappresentante dei cittadini e come tale deve avere rispetto di tutti loro. Su ciò che ha scritto interverrà Magistratura se ci saranno aspetti di natura penale e amministrativa. Per quanto mi riguarda, lui deve rispondere al regolamento del consiglio comunale e con la ripresa dei lavori mi impegnerò verificare se è stato violato in qualche sua parte, anche se al momento non mi risulta. Tuiach dovrà rispondere anche ai suoi elettori, sicuramente non tutti sono contenti di sentire parole di questo tipo”.