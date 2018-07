Turismo, Bucci: «Tutto esaurito»

È bastata una breve ricerca su internet per verificare il famoso motto "Trieste città turistica", ed effettivamente gran parte delle case vacanze, b&b e hotel risultano occupati. «Praticamente tutto esaurito in città, da giorni l'infopoint preso d'assalto dai turisti da ogni provenienza» ha dichiarato oggi, 17 luglio, l'assessore al Turismo Maurizio Bucci sulla sua pagina Facebook.



I dati sono stai confermati da Booking.com che rivela il tutto esaurito. Stessa cosa per il nuovo sito Airbnb dove, cercando una stanza per soggiornare a Trieste, è emerso che le prime 10 case in affitto sono sold out fino ad agosto inoltrato.