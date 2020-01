Turismo in Carso: bando da 240mila euro per riqualificare B&B e imprese

GAL Carso lancia un bando da 240mila euro per chi deciderà di riqualificare B&B, affittacamere e anche alcuni tipi di imprese in Carso . È stato pubblicato in data 8 gennaio 2020 sul BUR del Friuli Venezia Giulia (BUR n. 2 dell'8 gennaio 2020) il bando del GAL Carso dedicato a sostegno agli investimenti per riqualificare e migliorare l’offerta turistica. L’obiettivo dell’azione è il posizionamento dell’offerta turistica del territorio su un segmento di mercato sempre più attento alla qualità generata da servizi di benessere e comfort nonché alla sostenibilità dell’offerta in termini ambientali e sociali.

La finalità specifica è quella di posizionare l’offerta del Carso sul segmento di mercato turistico del benessere fornito dal contatto con un contesto territoriale ad alta biodiversità e sostenibilità. Tale posizionamento può essere raggiunto con la diversificazione e con il miglioramento della qualità delle strutture di pernottamento che attivano servizi legati alla natura e al paesaggio circostante nonché al benessere delle persone che vi soggiornano.

I beneficiari del bando

A presentare una domanda di finanziamento possono essere: gestori di B&B e affittacamere (anche non professionali), Unità abitative ammobiliate a uso turistico, Imprese agricole agrituristiche e altre imprese (per ulteriori dettagli consultare il sito www.galcarso.eu)

I fondi GAL: quante spese coprono

Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 240.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 103.488,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 136.512,00. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 13.000,00. Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 60.000,00.

Che attività si possono finanziare con i fondi GAL

Integrazione delle attività di pernottamento con servizi aggiuntivi quali ad esempio: aree wellness, aree benessere anche in riferimento all’apiterapia, alla fitoterapia e all’aromaterapia; Creazione di nuovi posti letto;

Allestimento o riqualificazione all’interno delle strutture ricettive di locali adibiti a eventi dedicati alla cultura del territorio, alla produzione agroalimentare, a corsi ed eventi riguardanti il benessere e i rimedi naturali;

Riqualificazione di edifici per la valorizzazione delle architetture del Carso con materiali costruttivi tipici (ad esempio rivestimento in pietra carsica delle facciate);

Riqualificazione energetica di edifici finalizzata al raggiungimento di prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(per ulteriori dettagli consultare il sito www.galcarso.eu)

Come fare la domanda

Ogni domanda va presentata entro il 7 aprile 2020. Il procedimento per fare la domanda è tecnico e complesso. Per una consulenza e per presentare le domande i Centri di Assistenza Agricola (CAA), emanazione dei sindacati degli agricoltori, sono a disposizione. Ogni dettaglio per presentare la domanda è specificato nel bando ed è disponibile sul sito www.galcarso.eu.

Incontri informativi

Il GAL organizza degli eventi per accogliere domande e chiarire di persona i contenuti del bando. Ci troviamo:

– lunedì 20 gennaio alle ore 16.00 a Opicina presso la sala Congressi della Banca ZKB (via del Ricreatorio, 2, Opicina)

– lunedì 27 gennaio alle ore 16.00 a Doberdò del Lago, presso l'Agriturismo Kovač (Doberdò del Lago, Vicolo Draga 3

Approfondisci il bando

Ogni dettaglio per presentare la domanda è specificato nel bando ed è disponibile sul sito www.galcarso.eu.

Contatta il GAL: scrivi a info@galcarso.eu e ti risponderemo entro 5 giorni lavorativi. Oppure vieni a trovarci, concordando un appuntamento, sempre scrivendo a info@galcarso.eu