Turismo, in vigore anche a Trieste la tassa di soggiorno

Parte anche a Trieste la tassa comunale di soggiorno. La norma regionale, in vigore dal 1 giugno, prevede una tariffa compresa fra gli 1 e i 2,5 euro a notte fino a un massimo di cinque giorni (la cifra cambia a seconda della struttura ricettiva).

Come dichiarato da Tgr Rai Fvg, non sono mancati i primi problemi, soprattutto per i piccoli albergatori, per il poco preavviso e per le procedure burocratiche da avviare.

La tassa è stata istituita dal Consiglio comunale di Trieste con una delibera dello scorso marzo