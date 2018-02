Turismo: le 8 meraviglie di Trieste secondo Huffpost

Il castello di Miramare, piazza Unità e San Giusto, ma anche perle nascoste come il ghetto ebraico e l'Immaginario scientifico. Sono otto le imperdibili tappe da visitare a Trieste secondo un recente articolo sul noto blog Huffpost, che definisce la città «asburgica ma al contempo mediterranea, un luogo unico, ricco di storia e di posti interessanti da scoprire. Ideale per chi ama il mare e la cultura, si può visitare anche in un weekend».

Qui l'articolo completo.