Startup triestina vola a Las Vegas con la app che porta i turisti a cena dai "locali"

Quanti turisti vorrebbero incontrare gli abitanti dei luoghi che visitano, magari ospitati a cena nelle loro case? È una fortuna che capita a pochi ma oggi esiste una app per dare a tutti questa opportunità: si chiama EatnMeet ed è triestina con sede in via Flavia. I giovani ideatori si chiamano Federico, Giulia e Arcangelo (28, 27 e 26 anni) e stanno per volare a Las Vegas dove, come unica startup triestina, presenzieranno al CES (Consumer Electronics Show), il festival dell'elettronica di consumo che si terrà dal 7 dicembre. Già è noto che Trieste è la città italiana con la più alta concentrazione di startup ma questa, in particolare, offre un potenziale vantaggio ai viaggiatori da tutti i paesi e, visto il contesto in cui verrà presentata, potrebbe andare incontro a una risonanza mondiale. La loro presenza al festival sarà sponsorizzata dal marchio Domori.

“L'incontro con il locale è l'esperienza più soddisfacente per un viaggiatore – spiega Federico - e questa app permette un vero scambio tra persona locale e turista. Altre app come Airbnb funzionano bene per gli alloggi ma non sempre l'host incontra il fruitore. EatnMeet, invece, è fatta per organizzare incontri conviviali di qualche ora, creando scambi reali tra culture diverse. Nel mio recente viaggio in Cina sono stato ospitato da molte famiglie ed è lì che ho avuto l'idea, perché girando il mondo mi sono accorto che le barriere culturali sono meno alte di quanto si pensi”.

Funziona così: l'host propone dei menu, sceglie un prezzo adeguato, correda l'annuncio con le sue foto e mette la casa a disposizione del turista, che ha modo di trovare l'abitazione a lui più vicina. Esiste anche la possibilità, in fase di iscrizione, di indicare i propri interessi in modo da far incontrare persone il più possibile compatibili. Anche la questione della sicurezza è presa in considerazione: “Andiamo a conoscere di persona tutti gli host – assicura Federico - e li certifichiamo, mentre il turista deve fornire i suoi dati e il suo numero di telefono, oltre alla carta di credito per pagare. A questo si aggiunge il fatto che gli utenti e gli host si dovranno recensire a vicenda e un comportamento educato e civile è nell'interesse di tutti”.

Per il momento, in Italia, sono 100 gli host iscritti a EatnMeet, principalmente concentrati a Napoli e Roma ma il prossimo obiettivo è Trieste e chi fosse interessato ad iscriversi può farlo nel link in fondo all'articolo. Requisiti irrinunciabili: la passione per la cucina e la curiosità verso le differenti culture del mondo. Si profila quindi per Trieste un'altra occasione per dimostrarsi turistica, ospitale e aperta. Stando ai dati raccolti da Promoturismo FVG, che saranno resi noti nei prossimi giorni, le occasioni non mancheranno.

Chi fosse interessato ad iscriversi per conoscere i viaggiatori in visita a Trieste e avere qualche entrata extra può iscriversi a questo link.

Nella foto: Federico, Giulia e Arcangelo

