Tv: Maxino su Canale 5 a "Tu si que vales" (VIDEO)

Come il collega Flavio Furian a "Eccezionale veramente", anche Maxino ora approda sulla Tv nazionale. L'amatissimo cantautore, comico e youtuber triestino ha partecipato infatti come concorrente a "Tu si que vales" su Canale 5. Il format vede diversi artisti e sportivi (più o meno dilettanti) sottoporsi al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanati da Iva Zanicchi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che dà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara.

Il cantautore triestino si è cimentato in una delle sue specialità: la canzone con le parole scelte a caso dalle persone in studio. Due i generi musicali da seguire nella composizione (disco music anni 80 mischiato ad un fado portoghese) e due cantanti da citare (Giani Morandi e Laura Pausini). I giurati hanno scelto le parole, di disparata natura e molto difficili da combinare, come boleltta del gas da pagare, Brad Pitt in mutande, bambola gonfiabile, laccio emostatico, spazzolone per il water, addominali di Cristiano Ronaldo, signorina buonasera e sassaiola.

Qualche minuto in camerino per comporre, poi la canzone è stata eseguita davanti a tutta la nazione. Alla fine tutti e 4 i giudici hanno approvato l'esibizione e tra il pubblico i consensi sono arrivati al 96%. Un trionfo, anche per Trieste