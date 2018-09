McDonald's a domicilio: Uber Eats arriva a Trieste

La collaborazione tra McDonald's e Uber Eats, il servizio di food delivery di Uber, arriva anche a Trieste! Dopo il lancio di Milano e Monza, seguito poi da Napoli (fine maggio), Rimini e Reggio Emilia (fine giugno) e, da ultimo, a Roma (fine luglio), la partnership è ora pronta a raggiungere il capoluogo giuliano. Dal 10 settembre, quindi, sarà possibile ordinare senza spese di consegna gli hamburger più famosi al mondo.

Uber Eats

Nata nel 2014 a Los Angeles come progetto sperimentale, oggi Uber Eats è presente in oltre 250 città in 35 paesi nel mondo. Per ordinare basterà scaricare l’app di UberEats, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com.

Come dichiarato da Il Gazzettino, il servizio a Trieste sarà ufficialmente attivo il 10 settembre a pranzo e a cena, in un raggio di 3 km da ciascuno dei due ristoranti McDonald's della città (Piazza Carlo Goldoni 1 e Via Italo Svevo 14, presso il Centro Commerciale Torri d’Europa).

Oltre alla celebre catena fast food, sono pronti aderire alla piattaforma Uber Eats anche una trentina di importanti ristoranti partner tra pizzerie, ristoranti italiani e internazionali tra cui Hops Beerstrot, Genuino e 040 Social Food.