Ubriaca al volante contro auto in sosta, tasso alcolico 6 volte il limite

Il fatto

Martedì 28 agosto nel pomeriggio, poco dopo le 14, una Citroen Saxo, mentre stava percorrendo la via Coroneo con direzione via Valerio, giunta in via F. Severo all'altezza del civico 85, è sbandata a destra andando a finire contro un'autovettura Ford Fiesta in sosta.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori della Polizia Locale, i quali hanno da subito notato che la conducete alla guida era ubriaca. La donna infatti stava leggermente barcollando, quasi sempre sintomo di ebbrezza alcolica.

Nemmeno loro però si sarebbero aspettati, vista anche l'ora, di riscontrare la presenza di un tasso alcolico così elevato. La donna di 62 anni, iniziali V.P., è stata sottoposta due volte all'etilometro (come previsto dalla legge), registrando un tasso alcolico prima di 3.25 g/l e poi di 3.15 g/l, ovvero sei volte il minimo consentito.

Sanzione fino a 6000 euro e arresto

Il Codice della Strada punisce con severità chi supera il limite di 1,5 g/l di alcol nel sangue: è prevista infatti un'ammenda da 1500 a 6000 euro e l'arresto da 6 mesi a un anno, oltre alla sospensione della patente da 1 a 2 anni, 10 punti in meno ed il sequestro del veicolo che verrà confiscato e mai più restituito al proprietario.

La Polizia Locale ricorda che guidare in stato di ebbrezza è vietato e punito severamente in ogni Paese; anche se i valori-limite dell'alcolemia possono differire leggermente a seconda dello Stato, gli effetti negativi dell'alcol su percezione, attenzione e capacità sono universalmente noti: in Italia il tasso alcolemico massimo consentito è di 0,5 g/l. Nonostante gli anni di campagne di sensibilizzazione, controlli su strada e inasprimento delle pene, qualcuno ritiene ancora che guidare ubriachi non sia un comportamento pericoloso; o meglio, riconosce il rischio in generale ma non riferito a sé stesso.