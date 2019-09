Donne ubriache danneggiano i tergicristalli delle auto in via Settefontane

Escono da un locale ubriache e se la prendono coi tergicristalli delle auto in sosta: è successo questa notte (tra il 3 il 4 settembre) in via Settefontane. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato per danneggiamento due donne: la cittadina rumena M.S., nata nel 1975, e la triestina L.A., nata nel 1994, entrambe già note alle forze dell’ordine.

Dopo essere uscite da un locale, in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale sono state anche sanzionate amministrativamente per ubriachezza) hanno danneggiato i tergicristalli di due autovetture in sosta in via Settefontane (una Fiat Seicento e una Renault Kangoo). Il loro operato è stato notato da alcune persone che hanno informato la sala operativa della Questura tramite il 112. Sul posto si è recato il personale della Squadra Volante che, una volta rintracciate, ha identificato le due donne e, ricostruito l’episodio, le ha denunciate.