Incidente in via Udine: insulti e minacce di morte ad un medico del 118

E' successo oggi, 10 novembre, in via Udine, dove alle 14 si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter. Il medico dell'automedica intervenuta sul luogo del sinistro, stava soccorredo lo scooterista ferito quando, all'improvviso, due persone che si trovavano nelle vicinanze hanno cominciato ad insultarlo e minacciarlo di morte.

Immediato l'intervento e la reazione dell'autista che si è posizionato davanti al medico per proteggerlo in modo da permettergli di concludere il suo lavoro. Dopo essere riuscito a tenerli sufficientemente lontani, l'autista ha contattato le forze dell'ordine, ma in quel frangente i due aggressori sono stati raggiunti da altri individui. Fortunatamente, poco dopo, sono intervenuti la vigilanza del Consolato di Romania e la Polizia.

Ancora non è chiaro per quale motivo sia scaturita l'aggressione verbale.

La testimonianza

"Uno di loro sembrava avere un accento meridionale, mentre l'altro era dell'Est. Urlavano per lo più "razzisti di merda". Forse erano ubriachi, ma non ne sono sicuro. Quando sono arrivati anche gli altri individui, nell'aria c'era molta tensione" ha dichiarato un testimone. "Si conoscevano tra loro. Forse sono arrivati dal dormitorio di via Gozzi".