Cade ubriaco nel canale di Ponterosso, un passante si tuffa e lo soccorre

Cade nel canale di Ponterosso in stato di forte alterazione alcolica, viene recuperato da un passante e soccorso dalle forze dell'ordine. È successo questa notte, (tra l'11 e il 12 giugno): l'uomo è stato notato da un giovane triestino che passava in zona e che immediatamente si è tuffato per soccorrerlo. Altre persone hanno informato dell’episodio una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio di vigilanza in occasione del vertice dell’InCE in programma in città. Poco dopo sul posto una Volante, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 che hanno accompagnato lo straniero all’ospedale di Cattinara. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.