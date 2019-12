Ceffoni e ubriachezza molesta in via Diaz: nei guai 23enne

Ubriaco, disturba gli avventori di un bar in via Diaz, poi volano gli schiaffi e arriva a Polizia. È successo ieri notte: la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino italiano, A.C., nato nel 1996 a Torre Annunziata in provincia di Napoli e residente in città. In palese stato di alterazione alcolica (che gli è costata una sanzione amministrativa per ubriachezza) stava importunando e molestando i passanti e i clienti del locale. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine ed è stato segnalato alla sala operativa della Questura tramite il NUE 112. Sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante. Alla vista degli operatori l’uomo ha iniziato ad offenderli e a minacciarli per poi colpire al volto un avventore con dei ceffoni. Gli agenti, con fatica, hanno fatto collaborare A.C. e l’hanno accompagnato in Questura. Dopo le formalità, è stato denunciato alla Procura.