Ubriaco aggredisce un poliziotto con una testata, denunciato

È quanto accaduto ieri sera in un bar di via Rossetti dove l'uomo visibilmente alterato, dopo il rifiuto del proprietario di dargli da bere, ha iniziato a creare disagi. Giunte sul posto, le forze dell'ordine hanno tentato di riportare la calma anche se l'uomo si è scagliato contro un agente colpendolo con una testata in pieno volto