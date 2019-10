Ubriaco, cammina con un'accetta in strada Costiera: denunciato

Girava per la strada Costiera con un'accetta in mano, danneggiando i catarifrangenti a bordo strada. A seguito di alcune segnalazioni la Polizia ha denunciato per il possesso ingiustificato di un’accetta un triestino, M.S., di 67 anni. L’uomo era in palese stato di alterazione alcolica, motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza. Dopo una segnalazione alla sala operativa della Questura arrivata tramite il 112 sono state inviate sul posto due Volanti. Alla vista degli operatori l’uomo ha lasciato cadere l’accetta – a suo dire comperata per fare dei lavori nel giardino di casa - e ha continuato a camminare. Ricostruito l’episodio, è stato denunciato.