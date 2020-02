Ubriaco insulta la Polizia, 42enne nei guai

Non appena ha visto gli agenti della Polizia ha cominciato ad insultarli senza alcun motivo. E' successo la scorsa notte in viale XX settembre. L'uomo, un 42enne di Castellamare di Stabia (Napoli) e residente a Trieste, G.C., è stato multato e denunciato per oltraggio, resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli operatori della Squadra Volante si trovavano sul posto per dirimere una piccola controversia sorta in una locale della zona.

I fatti

Mentre gli agenti espletavano la propria attività all’esterno dell’esercizio commerciale, G.C., in evidente stato di alterazione alcolicaalcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente),ha iniziato ad offenderli. Invitato a calmarsi e a fornire le proprie generalità, ha proseguito nella sua condotta e a fatica è stato accompagnato in Questura.