In ospedale ubriaco, minaccia e insulta la Polizia: denunciato

Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale un brindisino, S.B., nato nel 1982, domiciliato in città. Già noto alle forze dell’ordine, si trovava presso l’ospedale di Cattinara in palese stato di alterazione alcolica e ha insultato e minacciato gli operatori della Squadra Volante della Questura intervenuti.