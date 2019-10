Guida ubriaco e senza documenti in riva Grumula, poi resiste alla Polizia

Trovato alla guida ubriaco e senza documenti, è stato denunciato questa notte dalla Polizia. È successo a F.S., nato nel 1965 a Bitonto (Ba) e residente in città. A suo carico anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato trovato alla guida di un’autovettura in riva Grumula ed era privo di documenti identificativi, patente di guida inclusa. È risultato positivo all’alcoltest, motivo per il quale è stato denunciato. In attesa di affidare il mezzo alla proprietaria, l’uomo ha iniziato ad avere un atteggiamento ostile verso gli operatori e ha ostacolato il loro operato.