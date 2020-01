Ubriaco, aggredisce una donna: denunciato e rispedito sulla nave

Denunciato alla locale Procura per percosse, violenza e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un lavoratore marittimo da poco sbarcato, il turco M.T., 25enne. È successo ieri sera: l’uomo, in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente), ha strattonato e spaventato una donna in piazzale Straulino Rode. Questa, spaventata, è salita a bordo dell’autovettura di un passante. Il marittimo ha continuato a importunare i passanti, dando colpi al finestrino di un’altra autovettura con a bordo un uomo. Questi ha allertato la Questura e sul posto si è recata una Volante. Dopo l'identificazione e dopo una certa resistenza, lo ha portato in Questura. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in porto per essere reimbarcato.