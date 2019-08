Condannato per violenza sessuale e lesioni, 45enne latitante fermato a bordo di un treno

Era stato condannato a sette anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale, lesioni e inosservanza di un provvedimento di allontanamento, il cittadino di origine romena di 45 anni fermato a bordo di un treno sulla tratta Udine-Venezia dalla Polizia Ferroviaria del capoluogo friulano il 21 agosto scorso. Il fatto si è verificato durante un servizio di scorta da parte della Polfer udinese che ha provveduto ad effettuare un controllo dei documenti del 45enne che con il suo atteggiamento aveva insospettito gli agenti.

"Sottoposto a controllo mediante la banca dati delle Forze di Polizia, effettuato tramite i palmari di nuova generazione che consentono l’accertamento mediante lettura ottica dei documenti esibiti - si legge nella nota - dava immediato esito positivo". Il controllo infatti ha portato all'identificazione della persona che risultava destinatario di due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Milano, in relazione alla condanna "per complessivi 7 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale, lesioni ed inosservanza di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale".