L'ultima fumata bianca della Ferriera: il VIDEO "storico"

Il video, girato oggi 28 marzo 2020, dell'ultima storica fumata bianca della cokeria della Ferriera di Servola. Lo diffonde l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro. "Si è da poco concluso il ciclo produttivo della cokeria con lo spegnimento dell'ultimo carro - annuncia l'assessore -. Come da cronoprogramma, iniziano ora le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto (flussaggio con azoto, svuotamento torre e sili fossile, ecc.) che si concluderanno nei prossimi giorni, senza alcun impatto ambientale significativo".

"Ho fatto solo il mio dovere di assessore - spiega l'esponente della Giunta Fedriga -. Non è stato facile, perché Arvedi non voleva la riconversione, bensì il raddoppio, ma grazie al supporto del Presidente Fedriga, della Giunta, del mio staff dell'Assesorato Difesa dell'Ambiente ed ad Arpa abbiamo raggiunto questo primo traguardo. Una data storica per triestini, insieme ai tanti dei comitati, che hanno fortemente voluto e mi hanno spronato ad andare avanti anche quando ricevevo diffide legali dalla proprietà della Ferriera".

"Adesso - continua Scoccimarro - le tappe successive per la riconversione e per finalizzare gli accordi con i sindacati. Da lunedi riunione per il nuovo accordo di programma con tutti gli attori. Infine complimenti sinceri ai tecnici ed operai della Ferriera per la professionalità dimostrata ancora una volta, estendo il plauso ai VVFF, Arpa e tutti coloro hanno gestito questa delicata fase".