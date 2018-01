Un anno di "chicche": le curiosità e le news divertenti più cliccate del 2017

Parentesi semiserie per tirare il fiato tra la cronaca e la politica, situazioni insolite che hanno provocato le risa dei nostri lettori, e che in alcuni casi hanno innescato discussioni animate, ma sempre sul piano della leggerezza. Vi presentiamo una lista degli articoli più curiosi e divertenti del 2017.

Gennaio

In un gelido inizio d'anno Maxino si aggiudica più di 12mila visualizzazioni con la sua Mary Poppins triestina (Mary Poppich), sospinta da una bora sferzante. Sempre nel mese della bora, una signora si concede un bagno refrigerante a Barcola (senza muta) il 17 gennaio.

Febbraio

Grande orgoglio tra i triestini quando viene annunciata la prima puntata (il 22 febbraio) de "la porta rossa", la seguitissima fiction Rai ambientata a Trieste. Appena qualche clic in meno per le foto di un uomo che, sulle aiuole di piazza sant'Antonio e sotto gli occhi di tutti, si abbassa i pantaloni e urina in libertà.

Marzo

La primavera agita gli animi e il 17 gennaio un ragazzo si piazza davanti a un autobus per poter salire a bordo, ma trova un conducente più testardo di lui.

Aprile

Più delle notizie comiche sono quelle incoraggianti a far sorridere i triestini, che hanno letto e cliccato con piacere la notizia del 21enne Federico Visintini alla fondazione della sua "Pescheria Centrale" in via Genova. Una storia di successo e precoce intraprendenza.

Maggio

Le iene approdano a Roiano, dove una farmacista si rifiuta di vendere preservativi seguendo la sua personale ideologia. La iena Nina Pamieri si prodiga dunque a distribuire contraccettivi ai passanti per salvaguardare la salute pubblica.

Marginale ma molto discussa anche la notizia dell'artista di strada (che suonava una sega flessibile a due mani) aggredito verbalmente e difeso da una folla di cittadini.

Giugno

In un'estate appena sbocciata la cantante Victoria Swarovski ha detto sì al top manager Werner Mürz in un matrimonio da favola a san Giusto.

Luglio

Il mare in burrasca è sempre uno spettacolo unico, e per poterlo immortalare da vicino un ragazzo finisce in mare e viene fortunatamente soccorso dalla Capitaneria di porto.

Agosto

Il 16 agosto tre giovani stranieri scambiano una fontanella per una doccia domestica, con tanto di shampoo e bagnoschiuma, e sempre nel mese più "caldo" dell'anno, la modella triestina Nikita Pelizon appare nel primo spot televisivo sui "sex toys".

Settembre

Nella classica "Notte delle stelle" la 19enne Cler Bosco viene incoronata come Miss Trieste 2017

Ottobre

Un curioso "furto di gas" viene perpetrato a borgo San Sergio, dove una coppia di triestini si allaccia alle tubature condominiali mettendo a rischio esplosione tutta la palazzina. L'evento viene segnalato alle autorità, prontamente intervenute, da una coppia di rom. Dal 18 al 21 ottobre, invece, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo è Muggia per selezionare i 3 migliori cuochi della zona.

Novembre

A inizio novembre il marchio di lusso Davidoff sceglie Trieste per un elegante spot televisivo

Dicembre

L'anno si conclude con la gaffe dell'attore protagonista ne "Il ragazzo invisibile", che dopo aver definito Trieste "città di m£$%a" in un video su Instagram, porge alla città le dovute scuse.