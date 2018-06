"Un bel luogo per morire", casting a Muggia per la nuova fiction di Belloni

Continuano i casting per la nuova fiction tv “Un bel luogo per morire ”, prodotta da Velafilm e che vedrà protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti per la regia di Pier Belloni.

Questa volta le scene verranno girate a Muggia, luogo dove si svolgeranno anche i casting.

La produzione seleziona comparse del luogo e “figurazioni speciali” con battuta e piccoli dialoghi.

Si ricercano, inoltre, figure di vecchi pescatori, skipper, signore/i anziane/i, persone di bella presenza tra 25 ed 85 anni ( uomini e donne ). Il tutto regolarmente retribuito con apposita assunzione per la giornata di lavoro.

Il periodo di riprese sarà compreso tra il 18 giugno e fine agosto, anche con sequenze che verranno girate di notte.

I casting si svolgeranno a Muggia presso Sala Parrocchiale – Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo - Via Tonello Giuseppe 2/A, nella giornata del 15/6/2018 dalle ore 12.00 alle ore 16.30.I casting sono riservati ai maggiorenni.

Gli interessati potranno presentarsi negli orari indicati assieme ad una fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale/tessera sanitaria.