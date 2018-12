"Un canestro Enrico": raccolti 50.000€

Si è conclusa con 50.000€ l'iniziativa "Un canestro Enrico", la raccolta fondi organizzata dal''associazione Un canestro per te ONLUS a favore del giovane Enrico Ambrosetti, cestista che in questa stagione milita con la Dè Longhi Treviso nel campionato di Serie B di basket in carrozzina.

"Sono stati mesi intensi di contatto con i nostri sostenitori, eventi e raccolte fondi che hanno portato a fare qualcosa di veramente incredibile - ha dichiarato il presidente della STSM Guido Belci - La forza l’ha data una cosa sola: il sorriso di Enrico che anche nel momento più difficile non è mai mancato. Un ringraziamento a tutti i sostenitori di questo progetto ed al lavoro quotidiano dei nostri soci che hanno permesso tutto questo".

Un Canestro Per Te ONLUS

L'associazione "Un Canestro per Te – ONLUS" si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di raccogliere fondi da destinare a sportivi, ex sportivi e loro famigliari bisognosi di assistenza medica, all'acquisto di apparati medici, all'assistenza psicologica/sanitaria, al sostegno economico alle famiglie per la pratica dello sport, alla promozione di iniziative e all'organizzazione di eventi di solidarietà sociale volti ad aiutare chi ne ha bisogno nel mondo della pallacanestro e, più in generale, in tutto l'ambito sportivo.