Un ascensore per Diego: il grande cuore di "Un canestro per te" raccoglie 40mila euro

L'associazione benefica “Un canestro per te” ancora impegnata nel sociale, a sostegno degli sportivi con disabilità. In particolare oggi, mercoledì 27 maggio, i soci hanno consegnato un assegno da 40mila euro al giovane Diego Coren, uno studente 22enne di Opicina e cestista dell'Asd San Vito Pallacanestro Trieste, che purtroppo ha perso l'uso delle gambe. Il contributo servirà a costruire un ascensore esterno nella sua casa di via del Refosco e altri adeguamenti per le sue nuove esigenze. Ha presenziato come testimonial dell'iniziativa l'ex capitano della Pallacanestro Varese Sandro de Pol.

"Un canestro per te" e le sue iniziative

L'associazione “Un canestro per te” è nata 5 anni fa da un gruppo di sportivi triestini e goriziani, che si sono inizialmente attivati per aiutare il cestista Dario Tomasini, anche lui affetto da disabilità, contribuendo ad adeguare la sua casa per una maggiore autonomia e libertà. In seguito Ucpt si è prodigata in favore del giocatore di pallacanestro paralimpico Enrico Ambrosetti, che ha subito l'amputazione di una gamba a causa di un tumore osseo e grazie all'aiuto dell'associazione benefica ha potuto acquistare un tutore professionale in grado di permettergli una vita dinamica senza rinunciare allo sport. Solo due dei progetti più importanti che l'associazione ha portato a termine ed è tuttora impegnata in svariate iniziative benefiche. I ragazzi di “Un canestro per te” e il presidente Davide Monticolo sono stati di recente ospiti alla trasmissione di Rai 3 “I nuovi eroi”, che ne ha raccontato la storia e il valore umano delle sue iniziative.