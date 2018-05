Turismo, in arrivo a Trieste 100 agenti di viaggio da Germania, Austria e Svizzera

Saranno circa un centinaio gli agenti di viaggio provenienti da Germania, Austria e Svizzera che sabato 12 e domenica 13 maggio arriveranno a Trieste in occasione dell’evento che TUI Cruises ha organizzato per la promozione delle crociere in partenza dal capoluogo regionale.

TUI Cruises, azienda specializzata in turismo crocieristico appartenente al gruppo TUI, uno tra i più grandi tour operator internazionali, ha scelto infatti proprio Trieste come home port per la nave Mein Schiff 2, arricchendo così la lista dei porti nell’Adriatico in cui fanno tappa i viaggi proposti dall’operatore nel Mediterraneo. Vista la vicinanza di Trieste alle destinazioni di provenienza degli ospiti di TUI Cruises, quest’ultimi potranno raggiungere il punto di partenza del loro viaggio con i propri mezzi, oltre a usufruire del rinnovato Trieste Airport e dei pullman in partenza dall’Austria appositamente organizzati dal tour operator.

Grande l’apprezzamento espresso dal Comune di Trieste nell’ottica dei rapporti tra TUI e Royal Caribbean, dimostrandosi sin da ora disponibile a fornire tutta l’assistenza necessaria anche a incentivare nuovi potenziali sviluppi commerciali.

Gli agenti di viaggio arriveranno a Trieste nella mattinata di sabato, quando saranno accolti da PromoTurismoFVG per una prima presentazione della città. Il Consorzio Promotrieste contribuirà alla realizzazione dell’evento curando nel pomeriggio l’escursione al Castello di Miramare e la visita del centro storico. A conclusione della giornata PromoTurismoFVG coglierà l’occasione della presenza degli operatori in città per presentargli anche altre località turistiche del territorio. Domenica 13, infine, gli ospiti visiteranno la nave Mein Schiff 2, ancorata davanti a Piazza Unità d’Italia.

L’evento si inserisce nel piano di attività di co-marketing pluriennale che PromoTurismoFVG sta sviluppando con diversi operatori turistici internazionali, con particolare attenzione a quelli appartenenti al mercato di lingua tedesca, contribuendo all’aumento degli ospiti d’Oltralpe in regione.