"Un fantacalcio al virus", nasce la raccolta fondi per l'ospedale di Cattinara

Nasce "Un fantacalcio al virus, aiutiamo Trieste", la raccolta fondi dedicata a chi vuole dare un contributo a favore dell'ospedale di Cattinara. Dietro l'iniziativa ci sono Francesco Bevilacqua e Alberto Sassonia : "La raccolta fondi nata per coloro che vogliono devolvere le quote del fantacalcio, ma la campagna è aperta a tutti. In questo momento ogni contributo è importante. Per la donazione siamo in contatto con il dottor Antonio Poggiana".

Per contribuire vi basterà cliccare qui. Accedendo alla piattaforma Gofundme, sarà possibile fare una donazione minima di 5 euro