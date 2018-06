Una casa per ITS: il Magazzino 26 ospiterà l'archivio del contest internazionale di moda

L'International Talent Support avrà finalmente una casa: si tratta del Magazzino 26. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Dipiazza durante la serata finale del contest tenutasi ieri, 27 giugno, al Magazzino 42.

Grazie alla struttura concessa dal Comune di Trieste, ITS potrà trasferire il proprio archivio, attualmente situato in una mandarda in piazza Venezia, in uno spazio adeguato.

«È un momento magico. Abbiamo cominciato insieme nel 2002 e per questo, cara Barbara, voglio ringraziarti a nome della città. Grazie per il tuo sacrificio e per quello che fai per Trieste- ha dichiarato Dipiazza- Voglio quindi farti un regalo. Ho una casa per te: trasferiremo l'archivio di ITS al Magazzino 26. Credo sia il più bel regalo che la città possa fare ad una persona come te».

Barbara Franchin, ideatrice del contest, aveva lanciato un appello per la futura sede dell'archivio, a gennaio durante la prima conferenza stampa. Secondo quanto dichiarato dalla Franchin, la nuova sede di ITS diventerà un museo.

