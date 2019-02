La televisione australiana in piazza Unità

Questa mattina, 13 febbraio, una troupe della televisione nazionale dell'Australia ha intervistato il comandante triestino Dino Sagani. Ma non solo, Trieste è stata oggi anche sotto i riflettori della televisione spagnola. Sono ormai tantissimi i media che negli ultimi anni hanno dato sempre più spazio alla nostra città."Trieste è sempre più apprezzata nel Mondo - scrive il sindaco Dipiazza in un post su Facebook- . Gli sforzi per migliorare e rendere sempre più bella Trieste ci vengono riconosciuti anche dalla stampa internazionale che ormai inserisce la nostra città tra le più belle mete da visitare in Europa".

"L’articolo del The Guardian - aggiunge Dipiazza - è l’ennesima dimostrazione di questo. Il prossimo mese di marzo la televisione nazionale Russa manderà in onda uno speciale su Trieste di oltre 40 minuti e questa mattina in città, sono arrivate anche le Troupe delle televisioni nazionali dell’Australia, che ha intervistato anche il nostro comandante Dino Sagani, e della Spagna. Questa importantissima promozione per noi gratuita, ma dal valore incalcolabile è il frutto del lavoro che stiamo facendo sulla città e le ricadute economiche in termini turistici sono già evidenti con circa un milione di visitatori solo lo scorso anno. Un grazie al grande lavoro del nostro Infopoint di Piazza Unità, sempre pieno di turisti e ben gestito dalla Pro Loco Trieste"

