Il Carso entra nell'Unesco, i muretti a secco dichiarati patrimonio dell'umanità

I muretti a secco entrano di diritto nella lista dei beni immateriali che l'Unesco tutela. La notizia è apparsa sul profilo Twitter proprio dell'ente mondiale che si occupa di proteggere la bellezza della cultura nel mondo.

La motivazione

"L'arte del muretto a secco - si legge nella motivazione - riguarda tutte le conoscenze relative alla costruzione di strutture di pietra ammassando le pietre una sull'altra e senza usare alcun altro elemento tranne, a volte, terra secca. Si tratta di uno dei primi esempi di manifattura umana ed è presente in quasi tutte le regioni italiane, sia per fini abitativi che per ragioni legate all'agricoltura, in particolare per i terrazzamenti necessari alle coltivazioni in zone particolarmente scoscese. Le strutture a secco sono sempre fatte in perfetta armonia con l'ambiente e la tecnica esemplifica una relazione armoniosa fra l'uomo e la natura. La costruzione viene trasmessa principalmente attraverso l'applicazione pratica adattata alle particolari condizioni di ogni luogo. Svolgono un ruolo vitale nella prevenzione delle slavine, delle alluvioni, delle valanghe, nel combattere l'erosione e la desertificazione delle terre, migliorando la biodiversità e creando le migliori condizioni microclimatiche per l'agricoltura".

Carso, Istria e Dalmazia

In Carso vengono eretti per stabilire i confini delle proprietà, come pure in Istria e nelle isole dell'Adriatico orientale. Molti sono gli scrittori che ne hanno parlato - forse su tutti la spiegazione migliore arriva da Predrag Matvejević nel suo capolavoro di sempre, "Breviario mediterraneo". Sulle nostre Alpi son ancora presenti per "segnare" le mulattiere di montagna. In molti casi sono stati realizzati secoli fa e vengono "tenuti d'occhio" dai residenti.