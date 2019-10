Niente da fare per Trieste, le città Unesco sono Bergamo e Biella

"Questa volta è andata male ma ci riproveremo sicuramente per il 2021". Con queste parole l'assessore Serena Tonel ha commentato il mancato riconoscimento dell'UNESCO a Trieste come Città della letteratura. "Le sensazioni erano un po' diverse - ha aggiunto la Tonel - anche perché la candidatura era parte di un percorso naturale del nostro territorio, una vocazione che abbiamo sempre dimostrato di avere nella nostra storia".

A spuntarla in Italia, per quanto riguarda le città creative, sono state Biella per l'artigianato e Bergamo per la produzione casearia, nell'ambito delle Città creative. "Le iniziative a supporto continueranno anche in futuro - ha concluso l'assessore che non ha lesinato una punta di rammarico nei confronti del risultato - e posso assicurare che continueremo a lavorare affinché la dimensione culturale e letteraria di questa città vengano riconosciute".