A Trieste si guida meno che nel resto d'Italia

Trieste è la città del Friuli Venezia Giulia dove si usa meno l'automobile. A dirlo è un'indagine commissionata da Unipol Assicurazioni dalla quale emerge come i triestini utilizzino la macchina "solamente" 251 giorni, con una percorrenza di poco meno di 10 mila chilometri annui. Lo studio ha analizzato le abitudini al volante degli italiani nel 2018, prendendo in esame i dati di circa 4 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai e che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura.

La situazione regionale

Con 279 giorni di utilizzo dell’auto all’anno, contro la media nazionale di 286, e una velocità media di 33,3 km/h superiore di quasi 4 km/h alla media italiana, il Friuli Venezia Giulia ha un'esperienza di guida che viene definita "particolarmente positiva". La nostra regione inoltre è risultata essere quella in cui si guida di meno durante la notte, con il 3,1 per cento dei chilometri notturni. In tale occasione, Trieste conferma lo scarso utilizzo notturno, con il 2,67 per cento dei chilometri percorsi da mezzanotte alle sei del mattino (contro la media italiana del 4,3 per cento). Tuttavia, ad eccezione del capoluogo regionale, l’utilizzo dell’auto rimane radicato in Fvg: i chilometri percorsi infatti sono circa 250 in più della media italiana.

I dati

Per quanto riguarda la percorrenza nella speciale classifica dei capoluoghi di provincia in regione, Udine è prima con 13.078 chilometri, 1.193 in più della media nazionale, mentre Trieste risulta essere la provincia in cui si guida di meno con 9.888 chilometri annui spalmati su 1 ora e 16 minuti al giorno; infine Pordenone, dove l'utilizzo dell'automobile è decisamente maggiore rispetto alle altre città. Con 289 giorni l’anno, il capoluogo della Destra Tagliamento è la città ai cui piace spostarsi di più con l'auto.