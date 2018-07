UniTs: al via le immatricolazioni

Prendono il via, lunedì 16 luglio, le immatricolazioni all’Università di Trieste, sia per i corsi ad accesso libero che per quelli ad accesso programmato (numero chiuso) con esame di ammissione. La procedura è interamente on line sul sito www.units.it/offertaformativa

Una volta scelto il corso di preferenza, è anche possibile reperire tutte le informazioni aggiornate, consultare l'elenco dei corsi attivati, le relative modalità di accesso e le scadenze e naturalmente, iscriversi. Per tutte le informazioni generali sull’offerta didattica dell’Ateneo, le modalità di accesso ai corsi, tasse e agevolazioni è sempre possibile rivolgersi al Front Office che si trova al piano terra dell’Edificio Centrale, nel Campus Universitario di P.le Europa 1, a Trieste, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il lunedì anche dalle 15:30 alle 17:00. Per tutti i corsi ad accesso libero la scadenza per le immatricolazioni è il 4 Ottobre 2018. La procedura deve essere fatta esclusivamente online. Per tutti i corsi ad accesso programmato bisogna prestare attenzione alle scadenze reperibili nei Bandi pubblicati sulla pagina www.units.it/ammissioni-2018

Un’importante novità nell’offerta formativa di quest’anno è costituita dalla Laurea magistrale in Matematica, per la prima volta insegnata esclusivamente in lingua inglese. Questo innovativo percorso di studi è promosso unitamente alla Sissa di Trieste e all’Università di Lubiana (Slovenia) con la possibilità di conseguire il “Double Degree in Mathematics”, titolo di studio che sarà spendibile anche in Slovenia. Maggiori informazioni, in italiano ed in inglese, sono reperibili sul sito al link https://corsi.units.it/sm34/matematica Talent Engineering 2018 UniTs promuove anche quest’anno, per la seconda edizione, i premi di studi per incentivare le laure magistrali in ingegneria. In collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Confindustria FVG ed il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, verranno selezionati laureati/e e laureandi/e triennali, di elevato profilo, interessati ad accedere alla lauree magistrali di Ingegneria. Gli studenti selezionati otterranno una borsa di studio messa a disposizione dalle molte aziende che partecipano al progetto e che sono interessate ad interagire concretamente con gli studenti selezionati, già durante il percorso formativo, offrendo loro il tirocino.

Le informazioni complete sono reperibili sul sito https://www.units.it/premi-di-studio/talent-engineering-2018

Per tutte le pratiche e per conoscere orari e contatti della Segreteria studenti consultare inoltre www.units.it/studenti/segreteria-studenti