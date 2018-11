Trieste andrà nello spazio con il progetto RISE

Il gruppo di ricerca RISE dell’Università degli Studi di Trieste e della start-up innovativa PICOSATS srl, coordinato da Emanuele Alberto Slejko e da Stefano Seriani, ha vinto la ICE-Cubes Challenge della competizione “Space Exploration Masters” indetta dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Si è inoltre piazzato al secondo posto nella ESA & Commercial Partners Challenge. il comitato di valutazione comprende esperti dell’ESA ed esperti della società Space Applications Services (proprietaria della facility ICE-Cubes a bordo ISS);

Un lavoro per i piccoli satelliti

RISE, il prodotto presentato dal team, ha impressionato l’ESA (European Space Agency) durante l’evento “Space for Inspiration 2018” a Bilbao, in ottobre, a cui hanno partecipato istituti e grandi industrie del settore aerospaziale europeo, tra cui ESA, ASI, Airbus, OHB, ArianeGroup, Thales Alenia Space.

Il prodotto, che sta per Resilient Integrated Structural Element, è pensato per sostituire la struttura in alluminio dei piccoli satelliti con degli elementi stampati in 3D, modulari ed in materiale plastico. Non solo, la parte elettrica che è fondamentale al funzionamento del satellite viene integrata all’interno della struttura, rendendo il tutto molto più robusto, economico e facile da produrre.

Il gruppo di lavoro

Il gruppo, completato da Anna Gregorio, Enrico Longato di PICOSATS srl, e da Paolo Gallina dell’Università di Trieste, si è distinto in una competizione a cui han preso parte 132 team da 42 nazioni diverse. Lo scorso settembre il team era risultato tra i 5 finalisti.

Il team ha vinto un “ticket” per spedire sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) un prototipo del prodotto, congiuntamente a 4 mesi di “operations”, cioè il supporto per il test e la sperimentazione a bordo della ISS, nell’European Columbus Laboratory, servizi forniti da ICE-Cubes Experiment Facility La sponsorizzazione del premio dal valore commerciale di 50.000€ è da parte della Società Space Applications Services.