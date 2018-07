Università: Trieste al primo posto in Fvg e Veneto, ottava in Italia

L'Università di Trieste conferma la sua posizione. Nella classfiica Censis 2018/2019 mantiene il quarto posto tra gli atenei medi, ovvero quelli fra i 10 mila e i 20 mila studenti mentre guadagna un ottavo posto nella classifica nazionale assoluta dei 58 atenei censiti.

In particolare l'Università di Trieste è prima rispetto alle altre università del territorio, seguita da Padova, Udine, Verona e Venezia Ca’ Foscari.

Trieste migliora per quanto riguarda "internazionalizzazione" e "comunicazione e servizi digitali".

Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda le classifiche sulla didattica per le lauree triennali, conferma la prima posizione nel gruppo disciplinare "Linguistico" dove ottiene il massimo punteggio di 110/110, nettamente davanti agli altri atenei. A seguire ottimi punteggi anche per il gruppo disciplinare "Socio-politico" con 105 dove si aggiudica il secondo posto e quello "Psicologico" dove ottiene 103 ed un buon terzo posto.

Passando alle lauree a ciclo unico da segnalare il secondo posto nella classifica nazionale per Architettura. A seguire buoni risultati anche per il gruppo Farmaceutico che ottiene un sesto posto e per Giurisprudenza al settimo.

Fra le lauree biennali infine si consolida Psicologia che ottiene il secondo posto nazionale, mentre buoni risultati vengono raggiunti anche dal gruppo Geo-Biologico con il suo settimo posto.