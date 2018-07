Università: il comune finanzia una borsa di dottorato in ingegneria e architettura

Per la prima volta il Comune di Trieste finanzierà una borsa di studio per un dottorato di ricerca in ingegneria ambientale-civile e architettura, nell'ambito di una convenzione con l'università. Il tema sarà: “Studio di metodi e strumenti per la digitalizzazione dei processi nella gestione delle opere pubbliche e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio e storico di proprietà del Comune di Trieste". Hanno sottoscritto la convenzione il direttore dell'area lavori pubblici Enrico Conte (per il Comune), e il direttore del dipartimento di ingegneria e architettura, la professoressa Ilaria Garofolo (per l'università). L'atto è stato infine siglato dall'assessore Elisa Lodi.

L'innovazione

È, appunto, la prima volta che il Comune stipula un accordo con l'università per il finanziamento di una borsa di Dottorato, questo in virtù del nuovo regolamento del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede di destinare una quota di risorse destinate agli appalti a un “fondo per l'innovazione e la ricerca”. Quest'ultimo potrà essere utilizzato sia per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie per l'innovazione, sia per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. La Convenzione comporta una spesa complessiva per il triennio 2018-2020 pari a 59.602,52 euro così ripartita: una quota 18.844,62 euro nel 2018, le restanti due quote pari a 20.378,95 euro nel 2019 e nel 2020.

Un tema di prioritario interessa

«La digitalizzazione dei processi nella gestione delle Opere Pubbliche e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico del Comune - ha dichiarato Conte - rappresenta un tema di prioritario interesse per l'Area Lavori Pubblici in relazione alla sua connessione con il tema del BIM (building information modelling), ovvero metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture»