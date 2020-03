Coronavirus: rinviate le discussioni di laurea a Trieste

Le Università si riorganizzano dopo le nuove disposizioni del Governo per arginare la diffusione del Covid-19: a Trieste le discussioni di laurea, a porte chiuse oppure on-line, sono rimandate di un paio di settimane mentre a Udine la scelta è differente: i laureandi potranno discutere la loro tesi comodamente da casa nella sessione del 9 marzo. La data della sessione di laurea non sarà posticipata in quanto l'università friulana ha deciso che le discussioni con le commissioni avverranno unicamente in diretta streaming. ATrieste, invece, i laureandi dovranno aspettare e rinviare di qualche settimana la sessione di metà marzo. Si parla di fine mese e inizio aprile a porte chiuse o via streaming. I dipartimenti comunicheranno a breve le date stabilite.