Rur 2020, atenei italiani: terzo posto per l'Università di Trieste

Pubblicato il Ranking universitario "RUR - Round World University Ranking 2020" che prende in esame 829 università in tutto il mondo. Per la valutazione utilizza il noto sistema di rilevazione dati Clarivate Analytics, una piattaforma statunitense specializzata nella raccolta e valutazione dati delle riviste scientifiche, degli indici di impact factor delle pubblicazioni, dei brevetti e proprietà intellettuali, delle ricerche scientifiche, degli standard di qualità accademica, ecc. L’Università di Trieste si trova in ottima posizione, ottenendo il 225° posto mondiale e migliorando il suo risultato: nella precedente graduatoria pubblicata nel 2019 era infatti al 237°. Molto buono il posizionamento anche per quanto riguarda la classifica tra gli atenei italiani, dove guadagna il terzo posto assoluto; anche in questo caso migliora rispetto la scorsa edizione nella quale occupava il quinto posto.

Se si considerano i punteggi assegnati per le varie voci prese in esame, l’Università di Trieste si posiziona al terzo posto nazionale per la voce “International diversity ranking” e 374 nella classifica mondiale. UniTs risulta poi al quarto posto in Italia per “Research ranking” e al 118° posto nella graduatoria generale, con punteggi alti che le garantiscono il 78° posto per “Doctoral degrees awarded per admitted PhD” e il 93° posto per “Citations per academic and research staff”. Tra le italiane è quarta anche per “Teaching ranking” e al 303° posto nella classifica mondiale. L’Università di Trieste, infine, si attesta al dodicesimo posto nella graduatoria nazionale per il “Financial sustainability ranking”, dove risulta 39° a livello internazionale per la voce che valuta “Papers per research income”. Per vedere tutti i punteggi clicca qui.

RUR Rankings

RUR World University Ranking valuta le maggiori istituzioni di ricerca e alta formazione in tutto il mondo dal 2010. Il ranking RUR valuta la performance degli atenei analizzando 20 indicatori raggruppati in 4 aree: insegnamento, ricerca, internazionalizzazione, sostenibilità finanziaria. I dati delle classifiche RUR sono visibili sul sito: http://roundranking.com/

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni sui posizionamenti dell'Università di Trieste nelle classifiche nazionali ed internazionali, visita la pagina Ranking