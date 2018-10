Università di Trieste 3° in Italia e 121esima nel mondo per le scienze naturali

L’edizione 2018 porta per il nostro ateneo, nel settore di Scienze Naturali, un importante piazzamento. La posizione mondiale dell’Università di Trieste è infatti al 121° posto fra le migliori università mondiali per questa area. La classifica viene formata anche da sottogruppi che considerano la didattica, la ricerca, la sostenibilità finanziaria e l’internazionalizzazione. Fra questi, il miglior posizionamento è per la ricerca scientifica, che vede UniTs al 53° posto mondiale, con il punteggio più elevato raggiunto: 80.723 punti.

La classifica nazionale

Significativo è anche il posizionamento di Trieste nella classifica RUR considerata per i soli atenei nazionali, dove UniTs è 3° nelle "Natural Sciences". Di rilievo inoltre le posizioni ottenute per l’ambito “international diversity ranking” dove occupa il 2° posto tra gli atenei italiani, e per il “teaching ranking”, dove si attesta al 6° posto della classifica nazionale.

Cos'è il RUR

Round University Ranking (RUR) misura la performance delle migliori 930 università a livello mondiale, attraverso 20 indicatori che considerano 4 ambiti chiave: insegnamento, ricerca, internazionalizzazione e sostenibilità finanziaria. Il ranking è pubblicato da RUR Rankings Agency di Mosca, Russia.