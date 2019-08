L'università di Trieste ufficialmente tra le migliori al mondo

Raggiunto dall'Università di Trieste il 414esimo posto mondiale su 2000 istituzioni di alta formazione in tutto il mondo considerate dal CWUR World Universities Ranking 2019-2020. Di queste sono entrate nella graduatoria finale le 1.000 migliori università.

Il migliore risultato è per la ricerca scientifica che colloca Trieste alla 392esima posizione mondiale. Rispetto al quadro nazionale, UniTs è nella 16esima posizione. Il CWUR è il più ampio ranking accademico che valuta le istituzioni accademiche di alta formazione in tutto il mondo; misura la qualità di formazione e training degli studenti e anche il prestigio degli accademici e la qualità della loro ricerca, senza fare riferimento a sondaggi o sottomissione di dati da parte delle stesse università.

Punteggi e posizioni

L’Università di Trieste ha ottenuto le seguenti posizioni e punteggi:

Qualità della formazione: 439

Occupazione degli Alumni: 956

Qualità degli accademici: n.v.

Output della ricerca: 392

Punteggio complessivo: 75.2

Rispetto lo scorso anno, la metodologia CWUR è stata migliorata per dare enfasi in modo equo all’ambiente di apprendimento e alla ricerca. https://cwur.org/methodology/ world-university-rankings.php

Gli indicatori

Sono sette gli indicatori usati per valutare le 1.000 migliori università mondiali: qualità della formazione, misurata dal numero di Alumni che hanno vinto i maggiori riconoscimenti e premi internazionali, riferito alla grandezza dell’ateneo (25%), occupazione degli Alumni, misurata dal numero di Alumni che hanno ricoperto posizioni di CEO nelle maggiori compagnie del mondo, rapportata alla grandezza dell’ateneo (25%), qualità degli accademici, misurata dal numero di accademici che hanno vinto i maggiori riconoscimenti e premi internazionali, riferito alla grandezza dell’ateneo (10%), ricerca: output della ricerca, misurato dal numero totale di paper di ricerca (10%), qualità delle pubblicazioni, misurata dal numero di paper di ricerca apparsi in riviste rilevanti (10%), influenza, misurata dal numero di paper di ricerca apparsi in riviste ad alto impatto (10%), citazioni, misurate dal numero di articoli di ricerca altamente citati (10%).

Il Centro per il World University Rankings (CWUR) è un’importante organizzazione di consulenza che si rivolge a istituti governativi e università per migliorare i risultati della formazione e della ricerca. CWUR pubblica autorevoli rankings accademici ed è conosciuto per la sua trasparenza, obbiettività e coerenza, che godono della fiducia di studenti, accademici, amministratori delle università e funzionari governativi di tutto il mondo.